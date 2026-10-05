Una News: संदीप-स्पर्श की जोड़ी ने जीता बैडमिंटन खिताब

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बशीर मोहम्मद और कार्तिक सौंखला की जोड़ी तीसरे स्थान पर रही। समापन समारोह में एसडीएम अंब पारस अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आयोजकों ने उन्हें सम्मानित किया।एसडीएम ने विजेता संदीप और स्पर्श को ट्रॉफी व गोल्ड मेडल, उपविजेता नरेश और राहुल को सिल्वर मेडल और तीसरे स्थान पर रहे बशीर और कार्तिक को ब्रॉन्ज मेडल देकर सम्मानित किया।एसडीएम पारस अग्रवाल ने कहा कि खेल जीवन का अहम हिस्सा हैं। नियमित खेलों से शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। खेल युवाओं को चिट्टे जैसे खतरनाक नशे और अन्य बुराइयों से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे आयोजनों से आपसी भाईचारा भी मजबूत होता है।अधिवक्ता कार्तिक सौंखला ने कहा कि खेलों से अनुशासन, टीम भावना और आत्मविश्वास बढ़ता है। लोगों को दिनचर्या में खेलों के लिए समय निकालना चाहिए और नशामुक्त समाज बनाने में सहयोग करना चाहिए। प्रतियोगिता के समापन पर खिलाड़ियों और आयोजकों के लिए स्नेह भोज का आयोजन किया गया।