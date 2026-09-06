Una News: सेहत का ज्ञान सीखकर भरी आत्मनिर्भरता की उड़ान

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प्रशिक्षण के बाद वह मास्टर ट्रेनर बनीं और स्कूलों, कॉलेजों, आईटीआई व पंचायतों में जाकर महिलाओं और विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रही हैं।मनीषा महिलाओं की जरूरत के अनुसार योग-प्राणायाम, खानपान और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देती हैं। इसके साथ उन्होंने फूड सप्लीमेंट की बिक्री का काम भी शुरू किया है। मनीषा के अनुसार इससे उन्हें करीब 25 हजार रुपये प्रतिमाह की आय हो रही है।उन्होंने बताया कि घर से शुरू किए गए इस काम से आमदनी के साथ लोगों से संपर्क का दायरा भी बढ़ा है। मनीषा का कहना है कि मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छाशक्ति से कोई भी व्यक्ति प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बन सकता है।मनीषा ने प्रशिक्षण के बाद स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़े काम के साथ फूड सप्लीमेंट की बिक्री शुरू की। उनका कहना है कि इससे उन्हें घर बैठे आय का साधन मिला और लोगों से जुड़ने का अवसर भी बढ़ा।