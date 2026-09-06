Una News: सिटी में आज

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कृषि विभाग की तरफ से सुबह 10 बजे हरोली के तहत सेंसोवाल में किसानों के लिए पंजीकरण शिविर आयोजित किया जाएगा।

कथा



सिद्धपीठ सिंदूरी हनुमान मंदिर पंडोगा में भागवत कथा के समापन पर सुबह 8 बजे पूजा-अर्चना और संकीर्तन व दोपहर 12 बजे भंडारे का आयोजन किया जाएगा।

दंगल

गुग्गा टिल्ला जाहरवीर मंदिर नैहरी खालसा में दोपहर को भंडारे के बाद दंगल का आयोजन किया जाएगा।

शिविर

सांसद मोबाइल स्वास्थ्य टीम बाथू में पूर्वाह्न 11 बजे जांच शिविर आयोजित करेगी।

पंजीकरण