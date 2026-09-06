Una News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:14 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:14 AM IST
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पंजीकरण
कृषि विभाग की तरफ से सुबह 10 बजे हरोली के तहत सेंसोवाल में किसानों के लिए पंजीकरण शिविर आयोजित किया जाएगा।
कथा
सिद्धपीठ सिंदूरी हनुमान मंदिर पंडोगा में भागवत कथा के समापन पर सुबह 8 बजे पूजा-अर्चना और संकीर्तन व दोपहर 12 बजे भंडारे का आयोजन किया जाएगा।
दंगल
गुग्गा टिल्ला जाहरवीर मंदिर नैहरी खालसा में दोपहर को भंडारे के बाद दंगल का आयोजन किया जाएगा।
शिविर
सांसद मोबाइल स्वास्थ्य टीम बाथू में पूर्वाह्न 11 बजे जांच शिविर आयोजित करेगी।
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कृषि विभाग की तरफ से सुबह 10 बजे हरोली के तहत सेंसोवाल में किसानों के लिए पंजीकरण शिविर आयोजित किया जाएगा।
कथा
सिद्धपीठ सिंदूरी हनुमान मंदिर पंडोगा में भागवत कथा के समापन पर सुबह 8 बजे पूजा-अर्चना और संकीर्तन व दोपहर 12 बजे भंडारे का आयोजन किया जाएगा।
दंगल
गुग्गा टिल्ला जाहरवीर मंदिर नैहरी खालसा में दोपहर को भंडारे के बाद दंगल का आयोजन किया जाएगा।
शिविर
सांसद मोबाइल स्वास्थ्य टीम बाथू में पूर्वाह्न 11 बजे जांच शिविर आयोजित करेगी।