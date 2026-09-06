Una News: धुसाड़ा स्कूल ने जीती अंडर-19 कुश्ती प्रतियोगिता

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3 से 5 सितंबर तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ज्वार में हुई प्रतियोगिता में धुसाड़ा के खिलाड़ियों ने नौ स्वर्ण और छह रजत पदक जीते।57 किलोग्राम में विभोर, 61 में हरमन, 70 में आयुष, 74 में तनिश, 79 में वंश, 86 में मयंक, 92 में अभिमान, 97 में अरमान और 125 किलोग्राम में मृदुल शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता।61 किलोग्राम में अतुल, 65 में आदित्य, 70 में लविश, 74 में आदित्य, 92 में अरुण और 97 में वंश ने रजत पदक हासिल किया।विद्यालय के प्रधानाचार्य संजीव कुमार, स्टाफ और ग्रामीणों ने विजेता खिलाड़ियों व शारीरिक शिक्षक महेश कुमार को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।