Solan News: ऊपरला रेडू में सिंचाई ट्यूबवैल का कार्य शुरू

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ट्यूबवैल पर एक करोड़ रुपये व्यय होगा300 बीघा जमीन होगी सिंचितसंवाद न्यूज एजेंसीनालागढ़ (सोलन)। नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बावा ने रविवार को रेडू उपरला पंचायत के भटोली गांव में सिंचाई ट्यूबवेल का भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुरू कराया। इस ट्यूबवेल पर एक करोड़ रुपये की लागत आएगी तथा इससे 300 बीघा जमीन सिंचित होगी।विधायक ने कहा कि यहां के लोगों की लंबे समय से मांग थी, जिसे पूरा करा दिया गया है। अब लोगों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा और वे नकदी फसलें भी उगा सकेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जहां-जहां ट्यूबवेल की मांग है, वहां ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं। अब तक करीब आधा दर्जन ट्यूबवेल लगाए जा चुके हैं। इस मौके पर लोगों ने अपनी समस्याएं विधायक के समक्ष रखीं, जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया।इस अवसर पर कनिष्ठ अभियंता मेवा सिंह, पंचायत प्रधान राम चरण काकू, उपप्रधान लेखराज, वार्ड सदस्य सलोचना देवी, पूर्व जिला परिषद सदस्य उजागर सिंह चौधरी, पूर्व उपप्रधान मंगल चौधरी, हरि राम, सीलिंग राम शर्मा, कृष्ण दास शास्त्री, भाग सिंह, गुरबख्श, अमित जैन मीतू, देवी शरण खुलर, तीर्थ राम, मदन चंदेल, राकेश कुमार लाली जैन, नेक मोहम्मद, वीरेंद्र शर्मा, कृष्ण शर्मा आदि मौजूद रहे।