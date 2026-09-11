Solan News: आज के कार्यक्रम...
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Sat, 12 Sep 2026 12:17 AM IST
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ऑडिशन : राज्य स्तरीय सायर मेले की सांस्कृतिक संध्याओं को लेकर कलाकारों के ऑडिशन एसडीएम कार्यालय अर्की में सुबह 10:00 बजे से शुरू होंगे।
अदालत : जिला सोलन के न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत पूर्वाह्न 11:00 बजे से शुरू होगी।
बैठक : दाड़लाघाट महाविद्यालय में अभिभावक-शिक्षक संघ की जनरल हाउस बैठक दोपहर 12:00 बजे से शुरू होगी।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता, डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. दीक्षित गौतम
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. मुकुल, डॉ. सौरभ शांडिल
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा, डॉ. चारु सिंह
स्त्री रोग : डॉ. मनीष मित्तल, डॉ. पल्लवी ठाकुर
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. नीतिका तुलसी
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद, डॉ. सीमा नेगी
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. राजू कटोच, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. आशीष शर्मा और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. अनु मित्तल मौजूद रहेंगी।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. चारु सिंह, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. सुमित सूद, दंत विशेषज्ञ डॉ. रजत चवालटा, डॉ. शिवानी चवालटा, डॉ. वीना और डॉ. स्वाति शर्मा छुट्टी पर रहेंगी।
विज्ञापन
अदालत : जिला सोलन के न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत पूर्वाह्न 11:00 बजे से शुरू होगी।
बैठक : दाड़लाघाट महाविद्यालय में अभिभावक-शिक्षक संघ की जनरल हाउस बैठक दोपहर 12:00 बजे से शुरू होगी।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता, डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. दीक्षित गौतम
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. मुकुल, डॉ. सौरभ शांडिल
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा, डॉ. चारु सिंह
स्त्री रोग : डॉ. मनीष मित्तल, डॉ. पल्लवी ठाकुर
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. नीतिका तुलसी
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद, डॉ. सीमा नेगी
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. राजू कटोच, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. आशीष शर्मा और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. अनु मित्तल मौजूद रहेंगी।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. चारु सिंह, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. सुमित सूद, दंत विशेषज्ञ डॉ. रजत चवालटा, डॉ. शिवानी चवालटा, डॉ. वीना और डॉ. स्वाति शर्मा छुट्टी पर रहेंगी।
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