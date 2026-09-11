Solan News: मंडी और कुल्लू ने जीते अपने-अपने मुकाबले, आरव ने दागे तीन गोल

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संवाद न्यूज एजेंसीसोलन। ठोडो मैदान सोलन में आयोजित राज्य स्तरीय अंडर-14 फुटबॉल टूर्नामेंट के मुकाबलों में मंडी और कुल्लू की टीमों ने शानदार जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में प्रदेशभर से 11 टीमें भाग ले रही हैं। दिन के पहले मैच में मंडी ने कांगड़ा को कड़े मुकाबले में 2-1 से पराजित किया। दोनों टीमों के बीच शुरुआत से ही बराबरी की टक्कर देखने को मिली, लेकिन मंडी ने अंतिम क्षणों में गोल कर जीत हासिल की।दूसरे मुकाबले में कुल्लू की टीम ने एकतरफा खेल दिखाते हुए बिलासपुर को 5-1 के बड़े अंतर से मात दी। कुल्लू की ओर से आरव गौतम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन गोल दागे और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।जिला फुटबॉल एसोसिएशन सोलन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में सोलन की दो टीमों के अलावा बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, साई कांगड़ा, कांगड़ा, डीएफए शिमला, सिरमौर और खाड़ एफसी ऊना की टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रदेश की उभरती फुटबॉल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है।