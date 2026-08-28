Solan News: कामगार के हत्यारों को अदालत ने 31 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेजा

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घायल कामगार ने पीजीआई में उपचार के बाद तोड़ा था दमसंवाद न्यूज एजेंसीबद्दी(सोलन)। मानपुरा थाने के तहत कोंडी स्थित एक धागा कंपनी में मारपीट के बाद मौत के मामले में पुलिस ने दोनों सगे भाइयों को अदालत में पेश किया जहां से अदालत ने उन्हें 31 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।24 अगस्त को कोंडी स्थित धागा कंपनी में यूपी के सीतापुर जिले के रवि कुमार पुत्र शिव नाथ की इसी गांव के दो सगे भाई सुनील कुमार व जय सिंह के साथ किसी बात को लेकर बहस हुई। उसके बाद बहस मारपीट में बदल गई। दोनों सगे भाई सुनील व जय सिंह ने रवि कुमार डंडों व लातों के साथ मारपीट की। जिसके बाद वह बुरी तरह से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे पहले स्थानीय अस्पताल ले गए लेकिन हालत नाजुक होने पर पीजीआई ले जाया गया जहां पर उसकी 25 अगस्त मौत हो गई। पीजीआई में पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया।पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मारपीट में शामिल सगे भाई सुनील व जय सिंह को वीरवार सायं गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को दोनों को अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया।