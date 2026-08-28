फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   The court remanded the worker's killers to police custody until August 31.

Solan News: कामगार के हत्यारों को अदालत ने 31 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेजा

Sat, 29 Aug 2026 12:58 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Sat, 29 Aug 2026 12:58 PM IST
विज्ञापन
कोंडी स्थित एक धागा कंपनी के कामगार की पिटाई करने से हुई थी हत्या
विज्ञापन

घायल कामगार ने पीजीआई में उपचार के बाद तोड़ा था दम
संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी(सोलन)। मानपुरा थाने के तहत कोंडी स्थित एक धागा कंपनी में मारपीट के बाद मौत के मामले में पुलिस ने दोनों सगे भाइयों को अदालत में पेश किया जहां से अदालत ने उन्हें 31 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।
24 अगस्त को कोंडी स्थित धागा कंपनी में यूपी के सीतापुर जिले के रवि कुमार पुत्र शिव नाथ की इसी गांव के दो सगे भाई सुनील कुमार व जय सिंह के साथ किसी बात को लेकर बहस हुई। उसके बाद बहस मारपीट में बदल गई। दोनों सगे भाई सुनील व जय सिंह ने रवि कुमार डंडों व लातों के साथ मारपीट की। जिसके बाद वह बुरी तरह से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे पहले स्थानीय अस्पताल ले गए लेकिन हालत नाजुक होने पर पीजीआई ले जाया गया जहां पर उसकी 25 अगस्त मौत हो गई। पीजीआई में पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया।
विज्ञापन


पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मारपीट में शामिल सगे भाई सुनील व जय सिंह को वीरवार सायं गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को दोनों को अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed