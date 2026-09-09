Solan News: आज के कार्यक्रम...
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Thu, 10 Sep 2026 12:48 AM IST
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मेला : सोलन शहर के चंबाघाट में राष्ट्रीय खुंब मेला सुबह 9:00 बजे से शुरू होगा।
प्रतियोगिता : सुबाथू स्कूल में गर्ल अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन के मुकाबले सुबह 10:00 बजे से शुरू होंगे।
शुभारंभ : सोलन शहर के ठोडो मैदान में राज्य स्तरीय अंडर-14 फुटबाल प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्वाह्न 11:00 बजे होगा।
ऑडिशन : उपमण्डलाधिकारी कार्यालय अर्की में राज्य स्तरीय सायर मेले की सांस्कृतिक संध्याओं के लिए कलाकारों के ऑडिशन सुबह 10:00 बजे से शुरू होंगे।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. मुकुल
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा
स्त्री रोग : डॉ. मनीष मित्तल, डॉ. पल्लवी ठाकुर
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसी
नेत्र रोग : डॉ. सीमा नेगी
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. अनुज गुप्ता, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. सौरभ शांडिल और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. दीक्षित गौतम मौजूद रहेंगे।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. चारु सिंह, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. सुमित सूद, डॉ. रजत चवालटा, डॉ. शिवानी चवालटा, डॉ. आंचल और डॉ. वीना छुट्टी पर रहेंगी।
विज्ञापन
प्रतियोगिता : सुबाथू स्कूल में गर्ल अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन के मुकाबले सुबह 10:00 बजे से शुरू होंगे।
शुभारंभ : सोलन शहर के ठोडो मैदान में राज्य स्तरीय अंडर-14 फुटबाल प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्वाह्न 11:00 बजे होगा।
ऑडिशन : उपमण्डलाधिकारी कार्यालय अर्की में राज्य स्तरीय सायर मेले की सांस्कृतिक संध्याओं के लिए कलाकारों के ऑडिशन सुबह 10:00 बजे से शुरू होंगे।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. मुकुल
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा
स्त्री रोग : डॉ. मनीष मित्तल, डॉ. पल्लवी ठाकुर
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसी
नेत्र रोग : डॉ. सीमा नेगी
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. अनुज गुप्ता, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. सौरभ शांडिल और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. दीक्षित गौतम मौजूद रहेंगे।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. चारु सिंह, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. सुमित सूद, डॉ. रजत चवालटा, डॉ. शिवानी चवालटा, डॉ. आंचल और डॉ. वीना छुट्टी पर रहेंगी।
विज्ञापन