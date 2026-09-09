Solan News: जिला श्रम कार्यालय में एमएमयू कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, लगाए नारे

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संवाद न्यूज एजेंसीसोलन। सुल्तानपुर स्थित महर्षि मारकंडेश्वर यूनिवर्सिटी (एमएमयू) में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का अपनी मांगों को लेकर चल रहा प्रदर्शन अब भी जारी है। इसी के तहत जिला श्रम एवं रोजगार कार्यालय में बुधवार को कर्मचारियों और प्रशासन के बीच समझौता वार्ता रखी गई थी। इस दौरान पुलिस कर्मचारियों की तैनाती को देखकर कर्मचारी भड़क उठे और कार्यालय में ही प्रदर्शन व नारेबाजी शुरू कर दी।अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की राज्य कमेटी के सचिव अतुल चंद्र भारद्वाज ने बताया कि एमएमयू कर्मचारियों की समझौता वार्ता की तारीख तय की गई थी। इसके लिए जब कर्मचारी कार्यालय पहुंचे तो वहां पुलिस प्रशासन ने पहले से ही जवानों को तैनात कर रखा था।उन्होंने आरोप लगाया कि एमएमयू प्रशासन की ओर से कर्मचारियों के हक का पैसा रोक दिया गया है। वहीं, बकाया राशि लेने के लिए कर्मचारियों से इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। कर्मचारियों की शिकायतों के बाद उन्हें जुलाई माह का वेतन तो मिला, लेकिन प्रशासन की ओर से कर्मचारियों की हाजिरी लगाना ही बंद कर दिया गया। इसके बाद कर्मचारियों ने दोबारा प्रशासन के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया।उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से अगस्त माह का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों की मांगों को जल्द पूरा किया जाना चाहिए।