Solan News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Thu, 17 Sep 2026 12:23 AM IST
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पूजन : अर्की में राज्य स्तरीय सायर मेले का शुभारंभ पारंपरिक तरीके से झोटा पूजन के साथ सुबह 9:00 बजे से होगा।
शिविर: डिग्री कॉलेज सोलन में एनएसएस यूनिट की ओर से रक्तदान शिविर सुबह 10:00 बजे से कॉलेज परिसर में शुरू होगा।
प्रतियोगिता : श्री गुग्गामाड़ी मेले के तहत सुबाथू में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता सुबह 10:00 बजे से शुरू होगी।
मेला : सोलन के ओच्छघाट में भगवती मेले के दौरान स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल पूर्वाह्न 12:00 बजे शिरकत करेंगे।
समापन : कन्या स्कूल सोलन में प्राथमिक शिक्षकों के लिए चल रही कार्यशाला का समापन शाम 4:00 बजे होगा।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता, डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा, डॉ. दीक्षित गौतम
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. मुकुल शर्मा, डॉ. सौरभ शांडिल
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा, डॉ. चारु सिंह
स्त्री रोग : डॉ. पल्लवी ठाकुर
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद, डॉ. सीमा नेगी
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. नीतिका तुलसी, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. विवेक और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. आंचल शर्मा मौजूद रहेंगी।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में डॉ. शिवानी चवालटा और डॉ. रजत चवालटा छुट्टी पर रहेंगे।
विज्ञापन
शिविर: डिग्री कॉलेज सोलन में एनएसएस यूनिट की ओर से रक्तदान शिविर सुबह 10:00 बजे से कॉलेज परिसर में शुरू होगा।
प्रतियोगिता : श्री गुग्गामाड़ी मेले के तहत सुबाथू में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता सुबह 10:00 बजे से शुरू होगी।
मेला : सोलन के ओच्छघाट में भगवती मेले के दौरान स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल पूर्वाह्न 12:00 बजे शिरकत करेंगे।
समापन : कन्या स्कूल सोलन में प्राथमिक शिक्षकों के लिए चल रही कार्यशाला का समापन शाम 4:00 बजे होगा।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता, डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा, डॉ. दीक्षित गौतम
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. मुकुल शर्मा, डॉ. सौरभ शांडिल
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा, डॉ. चारु सिंह
स्त्री रोग : डॉ. पल्लवी ठाकुर
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद, डॉ. सीमा नेगी
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. नीतिका तुलसी, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. विवेक और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. आंचल शर्मा मौजूद रहेंगी।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में डॉ. शिवानी चवालटा और डॉ. रजत चवालटा छुट्टी पर रहेंगे।