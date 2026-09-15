Sirmour News: महिला कबड्डी टीम की उपलब्धि पर महाविद्यालय में मनाया गया विजय उत्सव

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संवाद न्यूज एजेंसीनाहन(सिरमौर)। डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय महाविद्यालय नाहन की महिला कबड्डी टीम ने हिमाचल प्रदेश अंतर-महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए उपविजेता ट्रॉफी प्राप्त कर महाविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में महाविद्यालय परिसर में टीम के स्वागत एवं अभिनंदन के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।संजौली महाविद्यालय में आयोजित प्रतियोगिता में नाहन की टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में बिलासपुर की टीम को पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया और अपने उत्कृष्ट खेल, अनुशासन एवं टीम भावना से सभी को प्रभावित किया।महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. विभव कुमार शुक्ला ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनकी उपलब्धि को महाविद्यालय के लिए गौरवपूर्ण बताया। उन्होंने शारीरिक शिक्षा विभाग की प्राध्यापिका प्रो. भारती को विशेष रूप से बधाई देते हुए टीम के मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण में उनके योगदान की सराहना की। स्पोर्ट्स कमेटी के संयोजक डॉ. विवेक नेगी ने भी टीम को शुभकामनाएं देते हुए खिलाड़ियों के परिश्रम, समर्पण और उत्कृष्ट टीम भावना की प्रशंसा की।इस अवसर पर प्राचार्य, स्पोर्ट्स कमेटी के संयोजक, प्रोफेसर भारती और महाविद्यालय परिवार ने टीम का उत्साहपूर्वक स्वागत किया और उसकी सफलता को विजय उत्सव के रूप में मनाते हुए खिलाड़ियों का अभिनंदन किया।