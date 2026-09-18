Sirmour News: आज के कार्यक्रम
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:45 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:45 AM IST
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आज के कार्यक्रम
खेलकूद : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ददाहू में सुबह 9:30 बजे अंडर-14 जिलास्तरीय छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ।
आयोजन : अंतरराष्ट्रीय मेला रेणुकाजी के आयोजन को लेकर सुबह 10:00 बजे कुब्जा पवेलियन में रेणुका विकास बोर्ड की बैठक।
खेलकूद प्रतियोगिता : पांवटा साहिब के तारुवाला स्कूल में दोपहर 2:00 बजे खेलकूद प्रतियोगिता का समापन।
काम की बात
जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 23 सितंबर को सुबह 10:00 बजे नाहन में वाहनों की पासिंग होगी।
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खेलकूद : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ददाहू में सुबह 9:30 बजे अंडर-14 जिलास्तरीय छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ।
आयोजन : अंतरराष्ट्रीय मेला रेणुकाजी के आयोजन को लेकर सुबह 10:00 बजे कुब्जा पवेलियन में रेणुका विकास बोर्ड की बैठक।
खेलकूद प्रतियोगिता : पांवटा साहिब के तारुवाला स्कूल में दोपहर 2:00 बजे खेलकूद प्रतियोगिता का समापन।
काम की बात
जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 23 सितंबर को सुबह 10:00 बजे नाहन में वाहनों की पासिंग होगी।