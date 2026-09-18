Sirmour News: खारा ब्लॉक में शराब की दो भट्ठियां ध्वस्त, 950 लीटर लाहन नष्ट

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

संवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। वन मंडल पांवटा साहिब के खारा ब्लॉक में कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की विशेष टीम ने आरक्षित वन क्षेत्र में छापेमारी कर शराब की दो चलती भट्ठियों को नष्ट किया। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर ड्रमों में रखी करीब 950 लीटर लाहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। वन विभाग की इस कार्रवाई से शराब बनाने वालों में हड़कंप मच गया है।वन परिक्षेत्र अधिकारी पांवटा साहिब सुरेंद्र शर्मा के निर्देश पर खारा ब्लॉक की टोका बीट में कच्ची शराब के खिलाफ विशेष टीम गठित की गई थी। टीम ने आरक्षित वन क्षेत्रों में गश्त और छापेमारी के दौरान शराब बनाने के ठिकानों का पता लगाकर कार्रवाई की।वन विभाग के सहायक अरण्यपाल पांवटा साहिब आदित्य शर्मा, वन परिक्षेत्र अधिकारी सुरेंद्र शर्मा, वन उप-राजिक मुद्दसीर नजर और वन मित्र अभिषेक ने सामूहिक गश्त के दौरान आरक्षित वन खारा भाग में एक शराब की भट्ठी और ड्रम में रखी करीब 150 लीटर लाहन को नष्ट किया।इसके अलावा, खारा ब्लॉक की टोका बीट में गठित विशेष टीम ने आरक्षित वन लाईं भाग-15 में कार्रवाई करते हुए एक शराब की भट्ठी और तीन ड्रमों में रखी करीब 450 लीटर लाहन नष्ट की। वहीं, आरक्षित वन लाईं भाग-20 में एक अन्य भट्ठी और दो ड्रमों में रखी करीब 350 लीटर लाहन को भी मौके पर नष्ट कर दिया गया। इस कार्रवाई में वनकर्मी रमजान, वन मित्र अभिषेक कुमार और पूजा देवी भी मौजूद रहे।वन परिक्षेत्र अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि खारा वन क्षेत्र में कच्ची शराब बनाने के ठिकानों और लाहन को नष्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील वन क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। आरक्षित वन क्षेत्रों में शराब सहित अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।