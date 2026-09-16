फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   without checking hariyana water supply in kalaamb

Sirmour News: कालाअंब में 20 लीटर के कैंपरों में पहुंच रहा बाहरी राज्य का पानी

Thu, 17 Sep 2026 12:30 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:30 AM IST
विज्ञापन
without checking hariyana water supply in kalaamb
-फिल्टर वाटर के नाम पर आपूर्ति; गुणवत्ता जांच को लेकर उठे सवाल, जलशक्ति विभाग करेगा सैंपलिंग
विज्ञापन


संजय गुप्ता
कालाअंब (सिरमौर)। औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब और आसपास के इलाकों में 20 लीटर के कैंपरों में बाहरी राज्य से पेयजल की आपूर्ति किए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हरियाणा स्थित एक वाटर प्लांट से बड़ी मात्रा में पानी कालाअंब पहुंच रहा है और इसे फिल्टर वाटर के नाम पर उपभोक्ताओं को बेचा जा रहा है। पानी की गुणवत्ता से संबंधित जांच रिपोर्ट या प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने के कारण इसकी शुद्धता को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
स्थानीय लोगों अरुण, मोहित, राहुल, वंश राणा, जीवन चौहान, रामलाल, मनीष और कंवरपाल ने बताया कि कालाअंब क्षेत्र में हरियाणा से 20 लीटर के कैंपरों में पानी की आपूर्ति की जा रही है। उनका कहना है कि उपभोक्ताओं को पानी की गुणवत्ता की जांच से संबंधित कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। ऐसे में पानी पीने के लिए सुरक्षित है या नहीं, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।
विज्ञापन

लोगों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की है कि बाहरी राज्य से कालाअंब में पहुंच रहे पानी के नियमित सैंपल लिए जाएं और उन्हें अधिकृत प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाए। उनका कहना है कि जांच के बाद ही पानी की गुणवत्ता को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और उपभोक्ताओं को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने की दिशा में कदम उठाया जा सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

स्थानीय लोगों ने आशंका जताई कि यदि पेयजल की गुणवत्ता की नियमित जांच नहीं हुई तो दूषित पानी से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उन्होंने मामले का संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।

जलशक्ति विभाग के सहायक अभियंता रोशन कुमार ने बताया कि मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी। बाहरी राज्य से होने वाली पेयजल आपूर्ति के सैंपल लेकर पानी की गुणवत्ता की जांच करवाई जाएगी। जांच के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
संवाद--------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed