Sirmour News: आज के कार्यक्रम

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विशेष जांच : सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में सुबह 10:00 बजे गर्भवती महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य जांच।



बीपी जांच: मेडिकल कॉलेज के निरोग क्लीनिक में सुबह 10:00 बजे बीपी और शुगर जांच।



टीकाकरण: स्वास्थ्य खंड धगेड़ा के तहत सुबह 10:30 बजे बनकला, पंजाहल में नियमित टीकाकरण।



काम की बात

जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 17 नवंबर को सुबह 10:00 बजे पांवटा साहिब में ड्राइविंग टेस्ट।

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आज के कार्यक्रम