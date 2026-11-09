Sirmour News: आज के कार्यक्रम
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:22 AM IST
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:22 AM IST
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आज के कार्यक्रम
विशेष जांच : सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में सुबह 10:00 बजे गर्भवती महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य जांच।
बीपी जांच: मेडिकल कॉलेज के निरोग क्लीनिक में सुबह 10:00 बजे बीपी और शुगर जांच।
टीकाकरण: स्वास्थ्य खंड धगेड़ा के तहत सुबह 10:30 बजे बनकला, पंजाहल में नियमित टीकाकरण।
काम की बात
जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 17 नवंबर को सुबह 10:00 बजे पांवटा साहिब में ड्राइविंग टेस्ट।
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विशेष जांच : सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में सुबह 10:00 बजे गर्भवती महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य जांच।
बीपी जांच: मेडिकल कॉलेज के निरोग क्लीनिक में सुबह 10:00 बजे बीपी और शुगर जांच।
टीकाकरण: स्वास्थ्य खंड धगेड़ा के तहत सुबह 10:30 बजे बनकला, पंजाहल में नियमित टीकाकरण।
काम की बात
जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 17 नवंबर को सुबह 10:00 बजे पांवटा साहिब में ड्राइविंग टेस्ट।