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मामला दलीप सिंह बनाम अनिल कुमार नेगी से जुड़ा है। मामले के अनुसार, न्यायिक दंडाधिकारी शिलाई की अदालत ने 12 अक्तूबर 2026 को फैसला सुनाते हुए दलीप सिंह को दोषी करार दिया था। अदालत ने उसे एक साल के कारावास और शिकायतकर्ता को 1.50 लाख रुपये मुआवजा देने की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ दलीप सिंह ने सत्र न्यायालय में अपील दायर की।सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पाया कि अपील में विचारणीय बिंदु मौजूद हैं। इसके बाद अदालत ने निचली अदालत की सजा को अपील के अंतिम निपटारे तक निलंबित करने के आदेश दिए। संवाद