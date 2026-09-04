Sirmour News: तीसरे दिन भी नहीं खुला नाहन-रेणुकाजी मार्ग, 8 सड़कें अब भी बंद

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीनाहन/ददाहू/सतौन (सिरमौर)। जिले में भूस्खलन और मलबे के कारण करीब आठ सड़कें अब भी बंद हैं, लेकिन नाहन-रेणुकाजी मार्ग की स्थिति सबसे गंभीर बनी हुई है। नेहली के समीप पहाड़ी से लगातार पत्थर और चट्टानें खिसकने के कारण यह महत्वपूर्ण मार्ग तीसरे दिन भी बहाल नहीं हो सका।सड़क बंद होने से नाहन और रेणुकाजी के बीच आवाजाही प्रभावित है और लोगों को लंबा वैकल्पिक सफर करना पड़ रहा है। वीरवार को जिले में 34 सड़कें बंद थीं, जिनमें से अधिकांश को विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद बहाल कर दिया है। जिला मुख्यालय नाहन में पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक 67 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।नेहली के समीप पहाड़ी से लगातार बड़े पत्थर और मलबा गिरने के कारण सड़क पूरी तरह अवरुद्ध है। मार्ग पर भारी फिसलन और दलदल होने से पैदल आवाजाही भी जोखिम भरी बनी हुई है। वैकल्पिक मार्ग तैयार कर बहाली की कोशिश की जा रही है, लेकिन नए मार्ग वाले हिस्से में भी भूमि खिसकने से काम चुनौतीपूर्ण हो गया है।एसडीएम नाहन राजीव सांख्यान ने बताया कि पुराना मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। मौके पर दो मशीनें काम कर रही हैं और मार्ग को बहाल करने के प्रयास लगातार जारी हैं। रविवार शाम तक मार्ग बहाल होने की उम्मीद है। यात्रियों से फिलहाल वैकल्पिक मार्गों से ही सफर करने की अपील की गई है।सतौन-रेणुकाजी सड़क शडियार के समीप पहाड़ी दरकने से दो दिन से प्रभावित है। लोक निर्माण विभाग ने छोटी गाड़ियों के लिए मार्ग खोल दिया था, लेकिन पहाड़ी से लगातार मलबा आने के कारण आवाजाही बार-बार बाधित हो रही है। बसों की आवाजाही बंद होने से सतौन, भजौन, चांदनी और कठवार सहित कई पंचायतों के लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।रामाधौण पंचायत में धौण-सुंदरिया पुल के समीप सड़क क्षतिग्रस्त होने से वाहनों की आवाजाही रुक गई है। यहां भूमि कटाव की भी सूचना है। प्रशासन की टीम शनिवार को मौके का जायजा लेगी। वहीं, भारी बारिश से पांवटा साहिब की भगाणी तहसील में तीन मकानों को करीब 55 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। मेहरूवाला में एक कच्चा मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि भगाणी और मेहरूवाला में दो मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है।लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता अरविंद शर्मा ने बताया कि बंद सड़कों को खोलने के लिए विभागीय कर्मचारी और मशीनरी लगातार युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं। भूस्खलन प्रभावित मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जा रहा है।