फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   Mahakali Taxi Union Rajgarh celebrated Driver's Day

Sirmour News: महाकाली टैक्सी यूनियन राजगढ़ ने मनाया चालक दिवस

Tue, 01 Sep 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
Mahakali Taxi Union Rajgarh celebrated Driver's Day
टैक्सी स्टेंड में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था की उठाई मांग
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
राजगढ़ (सिरमौर)। राजगढ़ के होटल पैराडाइज में मंगलवार को महाकाली टैक्सी यूनियन राजगढ़ की ओर से चालक दिवस मनाया गया। एसडीएम राजगढ़ राजकुमार ठाकुर कार्यक्रम के मुख्यातिथि रहे। कार्यक्रम में डीएसपी वीसी नेगी, नगर पंचायत अध्यक्ष विक्रम जैलदार, उपाध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर, व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर और देवभूमि टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के जिला प्रभारी आकर्षण शर्मा भी मौजूद रहे।
कार्यक्रम के दौरान टैक्सी यूनियन अध्यक्ष राजेश उर्फ राजा और यूनियन के सदस्यों ने एसडीएम राजगढ़ के समक्ष टैक्सी स्टैंड में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था न होने की समस्या रखी। यूनियन सदस्यों ने बताया कि पहले राजगढ़ में करीब 11 टैक्सियां थीं और पार्किंग के लिए चार वाहनों की व्यवस्था थी। वर्तमान में टैक्सियों की संख्या बढ़कर करीब 65 हो गई है, जबकि पार्किंग की व्यवस्था अभी भी केवल चार वाहनों के लिए ही है।
विज्ञापन

टैक्सी यूनियन ने मांग उठाई कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए कम से कम चार से पांच अतिरिक्त टैक्सियां खड़ी करने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध करवाया जाए, ताकि वाहन चालकों को परेशानी का सामना न करना पड़े। एसडीएम ने टैक्सी यूनियन की समस्या को गंभीरता से लेते हुए इस विषय पर जल्द संज्ञान लेने का आश्वासन दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed