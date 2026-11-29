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- बोले, 56 वर्षों के लंबे संघर्ष का मिला फल, अब आपसी एकता और भाईचारा बनाए रखने का संकल्पसंवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद गिरिपार क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन भी जश्न का माहौल रहा। रविवार को पांवटा साहिब के लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में हाटी समुदाय के लोगों ने पारंपरिक रासे-नाटी डालकर खुशी मनाई। लोगों ने इस फैसले को करीब 56 वर्षों के लंबे संघर्ष का परिणाम बताते हुए इसे पूरे गिरिपार क्षेत्र की जीत करार दिया। साथ ही सांस्कृतिक विरासत को संजोने और आपसी एकता व भाईचारा कायम रखने का संकल्प लिया।इस मौके पर पूर्व जिला परिषद सदस्य मामराज शर्मा, नगर परिषद के पूर्व पार्षद धनवीर सिंह कपूर, देवभूमि दून पहाड़ी संगठन पांवटा के महासचिव एमआर शर्मा, जगमोहन सूर्या, बलदेव चौहान, जगत सिंह, सुरेश कुमार और दिनेश शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।मामराज शर्मा और दिनेश शर्मा ने कहा कि शनिवार का दिन गिरिपार क्षेत्र के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। हाईकोर्ट के फैसले से हाटी समुदाय का अनुसूचित जनजाति दर्जा बरकरार रहने के साथ एसटी प्रमाणपत्र जारी होने का रास्ता साफ हुआ है। इससे क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा और युवाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।उन्होंने इस लंबी मुहिम में सहयोग देने वाले प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों, गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों और केंद्रीय हाटी समिति के पदाधिकारियों सहित हाटी व गैर हाटी समुदाय के सभी सहयोगियों का आभार जताया।वक्ताओं ने कहा कि इस संघर्ष की सफलता पूरे क्षेत्र के लोगों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। फैसले के बाद गिरिपार क्षेत्र में जगह-जगह ढोल-नगाड़ों की थाप पर जश्न मनाया जा रहा है। लोग एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर और फूल-मालाएं पहनाकर बधाई दे रहे हैं। पांवटा साहिब विश्राम गृह में भी बैठक के बाद लोगों ने पारंपरिक रासे-नाटी डालकर खुशी जाहिर की।