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समीक्षा बैठक : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सिरमौर की सुबह 10:00 बजे नाहन में मासिक समीक्षा बैठक।



वार्षिक समारोह: आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय संगड़ाह में सुबह 10:00 बजे को वार्षिक समारोह का आयोजन।



बीपी जांच : मेडिकल कॉलेज के निरोग क्लीनिक में सुबह 10:00 बजे बीपी और शुगर जांच।



समारोह: राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सराहां में सुबह 10:00 बजे वार्षिक समारोह का आयोजन।



काम की बात:



नाहन के वरिष्ठ नागरिक डे केयर सेंटर नाहन में 30 नवंबर को सुबह 11 बजे वरिष्ठजनों के लिए दिखाई जाएगी फिल्म। -- --

आज के कार्यक्रम