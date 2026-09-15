Sirmour News: रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र में 32.30 करोड़ से बनेंगी पांच सड़कें

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-सीएम ने वर्चुअल किया शिलान्यास, सांसद सुरेश कश्यप ने पट्टिका का किया अनावरणभाजपा-कांग्रेस नेता एक मंच पर दिखे, विधायक विनय कुमार की गैरमौजूदगी में हुआ कार्यक्रमसंवाद न्यूज एजेंसीददाहू (सिरमौर)। रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत पांच सड़कों का निर्माण 32.30 करोड़ रुपये की लागत से होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से इन सड़कों का शिलान्यास कर निर्माण कार्य को हरी झंडी दी। ददाहू में आयोजित कार्यक्रम में सांसद सुरेश कश्यप ने शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया।सांसद सुरेश कश्यप ने क्षेत्रवासियों को सड़कों की सौगात मिलने पर बधाई देते हुए कहा कि विकास के मामले में राजनीति से ऊपर उठकर काम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यदि विकास के लिए दो कदम आगे बढ़ती है तो केंद्र सरकार चार कदम आगे बढ़कर सहयोग करेगी। उनका प्रयास रहेगा कि पूरे संसदीय क्षेत्र का बिना भेदभाव समान विकास हो।वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी क्षेत्रवासियों को बधाई दी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वह स्वयं इन सड़कों के निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। पीएमजीएसवाई के तहत बनने वाली पांच सड़कों में चार धारटीधार और एक गिरिपार क्षेत्र की है। इनमें 3 किलोमीटर लंबी खड़कूली-उंगर कांडो, 3.350 किलोमीटर बिरला-गातु मधाना, 6 किलोमीटर कठवाड़ी बागड़त-बिरला, 4.365 किलोमीटर ठाकुर कुज्जेवाला संपर्क मार्ग और 2.700 किलोमीटर बकाहन-केलेवाला सड़क शामिल है। इनके निर्माण से धारटीधार क्षेत्र की करीब आधा दर्जन पंचायतों के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।सड़कों के शिलान्यास कार्यक्रम में भाजपा और कांग्रेस के नेता एक ही मंच पर नजर आए, लेकिन रेणुकाजी के विधायक विनय कुमार कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहे। बताया गया कि वह निजी कारणों से इन दिनों बंगलूरू में हैं। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअल शिलान्यास के दौरान दो बार विधायक विनय कुमार का नाम लेकर उन्हें बधाई दी। विधायक की गैरमौजूदगी में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष तपेंद्र चौहान ने मुख्यमंत्री का आभार जताया।कार्यक्रम में उपायुक्त प्रियंका वर्मा, अधीक्षण अभियंता अरविंद शर्मा, एएसपी नरेंद्र सिंह, कार्यवाहक अधिशासी अभियंता संगड़ाह खजान सिंह, तहसीलदार ददाहू जय सिंह ठाकुर, बीडीओ दर्शन लाल पुंडीर, जिला परिषद अध्यक्ष शिवानी वर्मा, भाजपा नेता नारायण सिंह, बीडीसी अध्यक्ष क्षमानंद शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष तपेंद्र चौहान, महासचिव मित्र सिंह तोमर, सीईओ भरत सिंह ठाकुर और भाजपा मंडल ददाहू अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर समेत दोनों दलों के नेता, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।