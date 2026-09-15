Sirmour News: जसविंद्र कामा बने उपप्रधान संघ पांवटा साहिब इकाई के अध्यक्ष

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संवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। उपप्रधान संघ पांवटा साहिब ब्लॉक की नई कार्यकारिणी का चुनाव मंगलवार को सर्वसम्मति से संपन्न हुआ। पांवटा साहिब विकास मंच के अध्यक्ष जीएस चौहान की देखरेख में आयोजित बैठक में जसविंद्र कामा को उपप्रधान संघ पांवटा साहिब इकाई का अध्यक्ष चुना गया।बैठक के बाद प्रेस वार्ता में जीएस चौहान ने बताया कि सर्वसम्मति से हुए चुनाव में विपिन शर्मा, सरदार हरनेक सिंह और तारीफ अली को वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया। वहीं सरदार हरमेल सिंह और कर्म पुंडीर को उपाध्यक्ष तथा संजय शर्मा को मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई।उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया में 15 पंचायतों के उपप्रधान शामिल हुए, जबकि अन्य 10 उप प्रधानों ने मोबाइल के माध्यम से अपनी सहमति दी है। उन्होंने कहा कि ये उप प्रधान आगामी बैठक में शामिल होंगे।