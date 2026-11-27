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संवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। नगर परिषद खेल मैदान पांवटा साहिब में तीन दिवसीय ‘एलीट विंटर फुटबॉल कप-2026’ का शुभारंभ हो गया। प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तराखंड की कुल 18 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता के शुरुआती मुकाबले में एफएफसी जूनियर बद्रीपुर ने तारुवाला यूथ टीम को 1-0 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया।प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं क्रशर व्यवसायी अनिल जैन ने किया। आयोजक निखिल शर्मा ने बताया कि 29 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में सात खिलाड़ियों वाली टीमों के बीच मुकाबले होंगे। प्रतियोगिता की विजेता टीम को 21 हजार रुपये नकद और ट्रॉफी, जबकि उपविजेता टीम को 11 हजार रुपये नकद और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा।उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता का प्रायोजन आरआर स्पोर्ट्स कर रहा है। आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।