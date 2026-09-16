Sirmour News: आज के कार्यक्रम

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कार्यक्रम : सिरमौर भाजपा की ओर से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत नाहन में सुबह 8:00 बजे से विभिन्न कार्यक्रमों का किया जाएगा आयोजन।







सम्मान समारोह : भाजपा की ओर से पंचायतीराज के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह कुब्जा पवेलियन रेणुकाजी में सुबह 11:00 से आयोजित किया जाएगा।







ड्राइवर दिवस : सिरमौर टैक्सी मैक्सी ऑपरेटर्स सोसायटी नाहन की ओर से दोपहर 1:30 बजे टैक्सी स्टैंड दो सड़का पर मनाया जाएगा ड्राइवर दिवस।







काम की बात: --

नाहन के बैडमिंटन हॉल में होने वाली जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए बैडमिंटन संघ को 19 सितंबर को पांच बजे तक ऑनलाइन जमा करवाना होगा पंजीकरण शुल्क।



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आज के कार्यक्रम