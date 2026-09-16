Sirmour News: आज के कार्यक्रम
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:40 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:40 PM IST
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आज के कार्यक्रम
कार्यक्रम : सिरमौर भाजपा की ओर से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत नाहन में सुबह 8:00 बजे से विभिन्न कार्यक्रमों का किया जाएगा आयोजन।
सम्मान समारोह : भाजपा की ओर से पंचायतीराज के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह कुब्जा पवेलियन रेणुकाजी में सुबह 11:00 से आयोजित किया जाएगा।
ड्राइवर दिवस : सिरमौर टैक्सी मैक्सी ऑपरेटर्स सोसायटी नाहन की ओर से दोपहर 1:30 बजे टैक्सी स्टैंड दो सड़का पर मनाया जाएगा ड्राइवर दिवस।
काम की बात:
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नाहन के बैडमिंटन हॉल में होने वाली जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए बैडमिंटन संघ को 19 सितंबर को पांच बजे तक ऑनलाइन जमा करवाना होगा पंजीकरण शुल्क।
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कार्यक्रम : सिरमौर भाजपा की ओर से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत नाहन में सुबह 8:00 बजे से विभिन्न कार्यक्रमों का किया जाएगा आयोजन।
सम्मान समारोह : भाजपा की ओर से पंचायतीराज के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह कुब्जा पवेलियन रेणुकाजी में सुबह 11:00 से आयोजित किया जाएगा।
ड्राइवर दिवस : सिरमौर टैक्सी मैक्सी ऑपरेटर्स सोसायटी नाहन की ओर से दोपहर 1:30 बजे टैक्सी स्टैंड दो सड़का पर मनाया जाएगा ड्राइवर दिवस।
काम की बात:
नाहन के बैडमिंटन हॉल में होने वाली जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए बैडमिंटन संघ को 19 सितंबर को पांच बजे तक ऑनलाइन जमा करवाना होगा पंजीकरण शुल्क।