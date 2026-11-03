Sirmour News: आज के कार्यक्रम

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पुलिस भर्ती: नाहन के चौगान और चंबा मैदान में सुबह 9:30 बजे पुरुष आरक्षी भर्ती के अंतर्गत होगी शारीरिक प्रवीणता परीक्षा।



टीकाकरण: मेडिकल कॉलेज के शिशु कल्याण केंद्र में सुबह 10:00 बजे डेढ़ वर्ष तक के बच्चों का नियमित टीकाकरण।



कार्यशाला: डाइट नाहन में सुबह 10:00 बजे निपुण भारत के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन।



प्रदर्शनी : आस्था स्पेशल स्कूल नाहन में सुबह 10:00 बजे आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी।



शिविर: आत्मा परियोजना की ओर से पूर्वाह्न 11:30 बजे बिरला पंचायत में खेत बचाओ अभियान पर जागरूकता शिविर।



काम की बात

जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 6 नवंबर को सुबह 10:00 बजे नाहन में होंगे ड्राइविंग टेस्ट। --





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आज के कार्यक्रम