Sirmour News: आज के कार्यक्रम

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खेलकूद प्रतियोगिता : ददाहू में सुबह 9:00 बजे अंडर-14 छात्रा वर्ग की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता।



भंडारा : बड़ा चौक नाहन में दोपहर बाद 12:30 बजे खेड़ा समिति भंडारे में प्रसाद वितरण करेगी।



मेला : नाहन के चौगान में शाम 4:00 बजे वामन द्वादशी मेले का शुभारंभ।



काम की बात



मेडिकल कॉलेज नाहन में इमरजेंसी को छोड़कर बाकी सभी ओपीडी में स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहेंगी।

आज के कार्यक्रम