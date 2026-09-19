Sirmour News: आज के कार्यक्रम
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:28 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:28 AM IST
विज्ञापन
आज के कार्यक्रम
खेलकूद प्रतियोगिता : ददाहू में सुबह 9:00 बजे अंडर-14 छात्रा वर्ग की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता।
भंडारा : बड़ा चौक नाहन में दोपहर बाद 12:30 बजे खेड़ा समिति भंडारे में प्रसाद वितरण करेगी।
मेला : नाहन के चौगान में शाम 4:00 बजे वामन द्वादशी मेले का शुभारंभ।
काम की बात
मेडिकल कॉलेज नाहन में इमरजेंसी को छोड़कर बाकी सभी ओपीडी में स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहेंगी।
विज्ञापन
खेलकूद प्रतियोगिता : ददाहू में सुबह 9:00 बजे अंडर-14 छात्रा वर्ग की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता।
भंडारा : बड़ा चौक नाहन में दोपहर बाद 12:30 बजे खेड़ा समिति भंडारे में प्रसाद वितरण करेगी।
मेला : नाहन के चौगान में शाम 4:00 बजे वामन द्वादशी मेले का शुभारंभ।
काम की बात
मेडिकल कॉलेज नाहन में इमरजेंसी को छोड़कर बाकी सभी ओपीडी में स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहेंगी।