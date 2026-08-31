Sirmour News: कालाअंब में दड़ा-सट्टा लगाते व्यक्ति पकड़ा
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:55 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:55 PM IST
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कालाअंब। पुलिस थाना कालाआंब की टीम ने सब्जी मंडी क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दड़ा-सट्टा लगाते एक व्यक्ति को पकड़ा है। एसपी एनएस नेगी ने बताया कि व्यक्ति की पहचान सतीश कुमार निवासी सीतामढ़ी, बिहार के रूप में हुई है। आरोपी 10 के बदले 90 रुपये देने का लालच देकर सट्टा खेलवा रहा था। तलाशी में सट्टा पर्चियों सहित 970 रुपये बरामद हुए। पुलिस ने जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। संवाद
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