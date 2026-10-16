Sirmour News: त्रिलोकपुर मंदिर में छठे दिन 6 हजार श्रद्धालुओं ने नवाया शीश

संवाद न्यूज एजेंसीकालाअंब (सिरमौर)। शारदीय नवरात्र के छठे दिन शुक्रवार को माता बाला सुंदरी मंदिर, त्रिलोकपुर में करीब छह हजार श्रद्धालुओं ने माथा टेका। श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर में करीब 8.5 लाख रुपये नकद चढ़ावा चढ़ाया गया। मेले का छठा दिन शांतिपूर्ण संपन्न हुआ।मंदिर के कपाट सुबह चार बजे खोल दिए गए। इसके बाद माता के श्रृंगार, आरती और भोग की रस्म निभाई गईं। धार्मिक अनुष्ठानों में पुश्तैनी भक्त परिवार और मंदिर न्यास के सदस्यों ने भाग लिया। दिनभर मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही और परिसर माता के जयकारों से गूंजता रहा। मेला अधिकारी एवं नाहन के तहसीलदार उपेंद्र चौहान ने बताया कि छठे दिन करीब छह हजार श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में शीश नवाया। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान व्यवस्थाएं सुचारु रहीं और आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ।