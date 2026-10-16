Sirmour News: भाजपा ने 2027 के चुनाव के लिए कसी कमर, बूथ मजबूती पर जोर

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पांवटा साहिब में दोनों मंडलों की संयुक्त बैठक, सुखराम चौधरी और सुरेश कश्यप भी रहे मौजूदसंवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री सिद्धार्थन ने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में अभी से जुटने का आह्वान किया। वह तारूवाला स्थित ज्ञान चंद गोयल धर्मशाला में पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के दोनों मंडलों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे।मंडल अध्यक्ष हितेंद्र कुमार और रमेश तोमर की अध्यक्षता में हुई बैठक में सांसद सुरेश कश्यप और विधायक एवं पूर्व ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी भी मौजूद रहे। बैठक में संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनावी तैयारियों पर चर्चा की गई।सिद्धार्थन ने कहा कि भाजपा की ताकत उसका मजबूत संगठन और समर्पित कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बूथ अध्यक्षों, बूथ पालकों, ग्राम केंद्र प्रमुखों और प्रभारियों को संगठन की अहम कड़ी बताते हुए नियमित बैठकें करने, जनता से संपर्क बनाए रखने और संगठनात्मक गतिविधियां तेज करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव की तैयारी लगातार जनता के बीच रहकर करनी चाहिए। कार्यकर्ता लोगों की समस्याओं को समझें और उनके समाधान के लिए प्रयास करें।सांसद सुरेश कश्यप और विधायक सुखराम चौधरी ने भी कार्यकर्ताओं से आपसी तालमेल के साथ काम करने और विधानसभा क्षेत्र में पार्टी संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर मजबूत टीम और जनता से निरंतर संपर्क आगामी चुनाव की तैयारियों में अहम भूमिका निभाएंगे।