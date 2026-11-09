Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   one man died due to fall from perafit

Sirmour News: सतौन के पास पैरापिट से नीचे गिरकर व्यक्ति की मौत, फोरेंसिक रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज

Tue, 10 Nov 2026 12:52 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:52 AM IST
विज्ञापन
one man died due to fall from perafit
दिवाली की शाम दो दोस्तों के साथ पांवटा से घर लौट रहा था कल्याण सिंह, पेशाब करने के लिए बाइक से उतरा और नीचे जा गिरा
विज्ञापन



संवाद न्यूज एजेंसी
कफोटा/सतौन (सिरमौर)। पांवटा साहिब-कफोटा मार्ग पर सतौन के समीप पैरापिट से नीचे गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान शावगा-कांडो पंचायत के शावड़ी गांव निवासी कल्याण सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम के दौरान लिए गए सैंपल फोरेंसिक जांच के लिए शिमला भेजे गए हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कल्याण सिंह दिवाली की शाम अपने दो दोस्तों के साथ बाइक पर पांवटा साहिब से अपने घर शावड़ी जा रहे थे। इसी दौरान सतौन के समीप उन्हें पेशाब करने की जरूरत महसूस हुई। बताया जा रहा है कि वह बाइक से उतरकर पैरापिट के पास पेशाब करने के लिए खड़े हुए थे। इसी दौरान वह पैरापिट से नीचे गिर गए और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उनके साथी देर रात उसे पांवटा साहिब अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन

एसपी एनएस नेगी ने बताया कि पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत अकस्मात मृत्यु का मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पोस्टमार्टम के दौरान लिए गए सैंपल फोरेंसिक जांच के लिए शिमला भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस इस मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है। मृतक के साथ मौजूद दोनों दोस्तों को पूछताछ के लिए पुरुवाला थाना बुलाया गया था। उनसे घटना को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है।

इनसेट--

दस साल पहले सड़क हादसे में उजड़ गया था पूरा परिवार
कल्याण सिंह की मौत से परिवार और गांव में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि करीब दस साल पहले एक सड़क हादसे में उनकी पत्नी और जवान बेटियों सहित पूरा परिवार काल का ग्रास बन गया था। अब कल्याण सिंह की मौत के बाद एक बार फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।-----
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed