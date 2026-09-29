शिमला: अनिरुद्ध सिंह बोले-ग्रामीण योजनाओं के नियमों की स्पष्ट जानकारी से दूर होंगी क्रियान्वयन की अड़चनें

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को योजनाओं, नियमों और प्रक्रियाओं की स्पष्ट व अद्यतन जानकारी होना जरूरी है। हिपा में छह जिलों के जिला विकास अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों के लिए आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय ओरिएंटेशन कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की करीब 90 फीसदी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ऐसे में नियमों की जानकारी के अभाव में विकास कार्य प्रभावित होते हैं और बजट का समुचित उपयोग नहीं हो पाता। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने बताया कि हिम ई-पंचायत प्रोसिडिंग सिस्टम के माध्यम से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की बैठकों का एजेंडा, विवरण और कार्यवाही ऑनलाइन दर्ज होगी। इससे पारदर्शिता बढ़ने के साथ डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। मंत्री ने विकसित भारत-जी राम जी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया।

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