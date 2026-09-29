पीजी डिप्लोमा और प्रमाणपत्र कोर्स के विद्यार्थियों को भी पंजीकरण करवाना होगा

इसके अलावा सभी पीजी डिप्लोमा और प्रमाणपत्र कोर्स के विद्यार्थियों को भी पंजीकरण करवाना होगा। निर्धारित पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन जमा किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को पंजीकरण के लिए नई आईडी नहीं बनाने के निर्देश दिए हैं। नियमित विद्यार्थियों को प्रवेश या परीक्षा फार्म भरते समय मिली एडमिशन आईडी या यूजर आईडी से छात्र लॉगइन के माध्यम से आरएमई पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। विश्वविद्यालय ने कॉलेजों और विभागों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके यहां दाखिला लेने वाले सभी पात्र विद्यार्थियों का निर्धारित समय में पंजीकरण हो। अधिसूचना के अनुसार प्रवेश के एक महीने के भीतर संबंधित कॉलेज, विभाग या संस्थान को विद्यार्थियों के पंजीकरण फार्म विश्वविद्यालय को भेजने होते हैं। इस बार ऑनलाइन प्रक्रिया में संबंधित प्रधानाचार्य, विभागाध्यक्ष और निदेशक को फार्म की अंतिम मंजूरी से पहले विद्यार्थियों की ओर से दर्ज जानकारी तथा दस्तावेजों की जांच करनी होगी।