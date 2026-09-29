हिमाचल प्रदेश में तीन दिन बारिश-बर्फबारी के बाद मंगलवार से माैसम खुल गया। मौसम विभाग ने अगले कई दिनों के लिए राहत भरा पूर्वानुमान जारी किया है। अगर आप 30 सितंबर के बाद हिमाचल घूमने, सफर करने या पहाड़ी इलाकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो मौसम का यह अपडेट आपके लिए काफी काम का है। वहीं प्रदेश हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के बीच विवाद से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उधर, प्रदेश के वरिष्ठ नेता और शाहपुर से पूर्व विधायक एवं पर्यटन मंत्री रहे मेजर विजय सिंह मनकोटिया का मंगलवार सुबह निधन हो गया। वहीं कसौली स्थित लॉरेंस स्कूल सनावर के पूर्व छात्र और नेपाल सेना के पूर्व प्रमुख जनरल गौरव शमशेर जंग राणा को नेपाल सरकार ने ब्रिटेन में अपना नया राजदूत नियुक्त करने के लिए नामित किया है। राजधानी शिमला में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में कुल करीब 26 ग्राम चिट्टा बरामद करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पढ़े, हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें

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