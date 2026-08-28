Rampur Bushahar News: उमेश आर्य कांग्रेस विचार प्रहरी के प्रभारी नियुक्त
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:41 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:41 PM IST
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ज्यूरी (रामपुर बुशहर)। रामपुर ब्लॉक की सराहन पंचायत के उमेश आर्य को कांग्रेस विचार प्रहरी का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के साथ वे जिले में कांग्रेस की विचारधारा का प्रचार-प्रसार करेंगे। यह पद पार्टी में महासचिव के समकक्ष माना जाएगा। उनकी नियुक्ति को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) से मंजूरी मिल चुकी है। पार्टी जल्द ही प्रशिक्षण के लिए एक अलग विभाग विकसित करने की योजना बना रही है। यह नया विभाग कार्यकर्ताओं को पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों के बारे में प्रशिक्षित करेगा। उमेश आर्य की जिम्मेदारी होगी कि वे कांग्रेस के संदेश को जमीनी स्तर तक पहुंचाएं। इस कदम से कांग्रेस को जिले में अपनी उपस्थिति मजबूत करने में सहायता मिलेगी।
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