Rampur Bushahar News: भाजपा ने संगठन को मजबूत बनाने पर दिया बल
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:54 PM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:54 PM IST
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रामपुर बुशहर। भाजपा मंडल रामपुर ने ग्राम केंद्र नोगली में संगठनात्मक विस्तारक योजना के तहत बैठक की। बैठक की अध्यक्षता ग्राम केंद्र अध्यक्ष सुरेश कुमार ने की। इस दौरान संगठन की गतिविधियों, कार्यप्रणाली और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने और पार्टी की गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही संगठनात्मक विस्तारक योजना के तहत निर्धारित कार्यों को व्यवस्थित रूप से पूरा करने और आगामी कार्ययोजना के अनुरूप गतिविधियां संचालित करने पर भी चर्चा हुई। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने संगठनात्मक कार्यों को गति देने और ग्राम केंद्र स्तर पर पार्टी की गतिविधियों को सक्रिय बनाए रखने के पहलुओं पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठकों को संगठनात्मक समन्वय मजबूत करने और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने और पार्टी के कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से संचालित करने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर भाजपा रामपुर मंडल अध्यक्ष नरेश चौहान, मंडल महामंत्री राम मूर्ति चौहान, दिनेश खमराल सहित कई अन्य मौजूद रहे।
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