फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   The BJP emphasized strengthening the organization

Rampur Bushahar News: भाजपा ने संगठन को मजबूत बनाने पर दिया बल

Fri, 16 Oct 2026 11:54 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:54 PM IST
विज्ञापन
रामपुर बुशहर। भाजपा मंडल रामपुर ने ग्राम केंद्र नोगली में संगठनात्मक विस्तारक योजना के तहत बैठक की। बैठक की अध्यक्षता ग्राम केंद्र अध्यक्ष सुरेश कुमार ने की। इस दौरान संगठन की गतिविधियों, कार्यप्रणाली और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने और पार्टी की गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही संगठनात्मक विस्तारक योजना के तहत निर्धारित कार्यों को व्यवस्थित रूप से पूरा करने और आगामी कार्ययोजना के अनुरूप गतिविधियां संचालित करने पर भी चर्चा हुई। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने संगठनात्मक कार्यों को गति देने और ग्राम केंद्र स्तर पर पार्टी की गतिविधियों को सक्रिय बनाए रखने के पहलुओं पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठकों को संगठनात्मक समन्वय मजबूत करने और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने और पार्टी के कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से संचालित करने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर भाजपा रामपुर मंडल अध्यक्ष नरेश चौहान, मंडल महामंत्री राम मूर्ति चौहान, दिनेश खमराल सहित कई अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें