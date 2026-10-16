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Rampur Bushahar News: ननखड़ी में लोगों को बताईं बैंक की योजनाएं

Fri, 16 Oct 2026 11:52 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:52 PM IST
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Bank schemes explained to people in Nankhari
ननखड़ी में आयोजित वित्तीय साक्षरता जागरूकता शिविर में मौजूद ग्रामीण और बैंक अधिकारी। स्रोत : बै
ननखड़ी (रामपुर बुशहर)।
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हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की ननखड़ी शाखा ने वित्तीय साक्षरता शिविर लगाया। शिविर में राजकीय महाविद्यालय ननखड़ी के वाणिज्य प्रवक्ता और बैंक के सहायक प्रबंधक मेहर सिंह ने लोगों को वित्तीय प्रबंधन के बारे में जानकारी दी। इस दौरान लोगों को पैसे का सही प्रबंधन करने, बचत और निवेश के महत्व, बैंकिंग सुविधाओं और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही बैंक खाता खोलने, एटीएम का उपयोग करने, ऑनलाइन भुगतान करने और बीमा योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा की गईं। शिविर में डिजिटल बैंकिंग का सुरक्षित इस्तेमाल करने और बचत व ऋण लेने से जुड़े नियमों के बारे में भी बताया गया। लोगों को साइबर ठगी से सतर्क रहने की सलाह दी गई। बैंक खाते की गोपनीय जानकारी, एटीएम पिन और ओटीपी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करने की अपील की गई।
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