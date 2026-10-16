Rampur Bushahar News: सराहन की हिमाद्री सिंह बनी मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर

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संवाद न्यूज एजेंसी

ज्यूरी (रामपुर बुशहर)।

सराहन बुशहर की 19 वर्षीय बेटी ठाकुर हिमाद्री सिंह ने मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर के रूप में चयनित होकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हिमाद्री का चयन बीडीएस, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), बरहामपुर और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (एमएनएस) के लिए हुआ था। हालांकि, उन्होंने अन्य विकल्पों के बजाय देशसेवा का मार्ग चुना। हिमाद्री को मुंबई स्थित इंडियन नेवल हॉस्पिटल शिप (आईएनएचएस) अश्विनी में प्रशिक्षण मिलेगा। उन्होंने दसवीं तक की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी सराहन से की, जबकि 12वीं कक्षा की शिक्षा डीएवी स्कूल सेक्टर-15 चंडीगढ़ से प्राप्त की। हिमाद्री की इस उपलब्धि से उनके परिजनों और क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। उनकी सफलता क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने कॅरिअर के कई विकल्पों में से राष्ट्रसेवा को प्राथमिकता देकर सराहन बुशहर का गौरव बढ़ाया है।