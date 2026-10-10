Rampur Bushahar News: पलेही में खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज

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संवाद न्यूज एजेंसीनित्थर (कुल्लू)। उपतहसील नित्थर की पलेही पंचायत के पडैईधार में होने वाले मेले से पहले शनिवार को खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता से ग्रामीण युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने और उनमें अनुशासन, भाईचारे और खेल भावना विकसित करने की पहल की गई है।प्रतियोगिता का शुभारंभ पलेही पंचायत के प्रधान शिशुपाल, उपप्रधान मनमोहन चौहान, ग्राम पंचायत तादी के प्रधान संजीव कुमार, उपप्रधान राजेश ठाकुर और वार्ड सदस्यों ने किया। इस दौरान आयोजक कमेटी ने अतिथियों का स्वागत किया। संजीव कुमार और शिशुपाल ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिताएं युवाओं को प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करती हैं। ऐसे आयोजनों से अनुशासन, आपसी सहयोग और प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है। उन्होंने युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने पर जोर देते हुए कहा कि इससे वे नशे जैसी बुराइयों से दूर रहकर अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग कर सकते हैं।स्पोर्ट्स एंड कल्चर क्लब पलेही के प्रधान विक्रांत चौहान ने बताया कि क्लब कई वर्षों से खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है। इस वर्ष भी प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, कबड्डी और महिला मंडलों की रस्साकशी सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। आयोजक कमेटी ने प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए लोगों से सहयोग की अपील की।