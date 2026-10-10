Rampur Bushahar News: निरमंड की बूढ़ी दिवाली मेले की तैयारियों पर मंथन

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मेले की व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने और संभावित आय-व्यय के आधार पर कार्ययोजना बनाने पर जोरसंवाद न्यूज एजेंसीनिरमंड (कुल्लू)। पारंपरिक एवं ऐतिहासिक बूढ़ी दिवाली मेले की व्यवस्थाओं और आयोजन के लिए एसडीएम जगदीप सिंह राठौर की अध्यक्षता में मेला कमेटी की बैठक हुई। इसमें आयोजन से जुड़े पहलुओं पर चर्चा के साथ आय के लक्ष्य भी निर्धारित किए गए।बैठक में मेले के दौरान व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने और संभावित आय व खर्चों को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना बनाने पर विचार-विमर्श किया गया। कमेटी ने मेले का संचालन व्यवस्थित ढंग से करने पर जोर दिया। आगामी दिनों में आयोजन से संबंधित अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा।निरमंड की बूढ़ी दिवाली अपनी प्राचीन परंपराओं, लोक रीति-रिवाजों और धार्मिक आस्था के लिए प्रसिद्ध है। मेले में स्थानीय लोगों के साथ दूरदराज के क्षेत्रों से भी श्रद्धालु और अन्य आगंतुक पहुंचते हैं। यह आयोजन क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और पारंपरिक रीति-रिवाजों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है।