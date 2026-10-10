Rampur Bushahar News: भड़ियाना जंगल में वन भूमि से हटाया कबाड़

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खबर प्रकाशित होने के बाद हरकत में आया प्रशासनभविष्य में वन भूमि को नुकसान न पहुंचाने के सफाई कर्मचारियों को दिए निर्देशसंवाद न्यूज एजेंसीठियोग (रामपुर बुशहर)। वन संपदा को नुकसान पहुंचाने और वन भूमि पर कबाड़ के बोरे जमा होने की समस्या को लेकर अखबार में प्रकाशित खबर का असर अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। खबर प्रकाशित होने के बाद क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाकर वन भूमि पर रखे कबाड़ के सभी बोरे हटा दिए गए हैं। पूरे क्षेत्र की सफाई के बाद अब यह स्थान साफ-सुथरा नजर आ रहा है। वार्ड के लोगों ने आग्रह किया है कि भविष्य में भी यहां सफाई व्यवस्था बनाए रखी जाए।वार्ड छह के पार्षद दिनेश शर्मा ने बताया कि तीन दिनों से यहां विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान वन भूमि पर रखे कबाड़ के सभी बोरे हटाए गए और पूरे क्षेत्र की सफाई की गई। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए सफाई कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। वन भूमि को नुकसान न पहुंचाने और वहां कबाड़ जमा न करने के निर्देश भी दिए गए हैं।गौरतलब है कि भड़ियाना जंगल में वन क्षेत्र की फेंसिंग काटकर कबाड़ रखा था। चिखड़ पंप हाउस को जाने वाली सड़क के किनारे बड़े-बड़े बोरों में कबाड़ जमा होने का मामला भी सामने आया था। हैरानी की बात यह थी कि संबंधित स्थान वन विभाग के कार्यालय से महज 300 मीटर की दूरी पर था। इसी मार्ग से वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी नियमित रूप से गुजरते हैं। इसके बावजूद वन भूमि पर कबाड़ जमा होने और फेंसिंग को नुकसान पहुंचने से वन क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे।अखबार ने इस समस्या को प्रमुखता से उठाते हुए वन संपदा की सुरक्षा और वन भूमि पर बढ़ती अव्यवस्था का मुद्दा सामने रखा था। खबर प्रकाशित होने के बाद कबाड़ हटाने और सफाई अभियान चलाने की कार्रवाई हुई है।