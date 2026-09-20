Rampur Bushahar News: रिवाली में लूहरी परियोजना ने चलाया विशेष स्वच्छता अभियान
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:07 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:07 PM IST
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रामपुर बुशहर।
लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण-I ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत शमाथाला पंचायत के रिवाली क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। रिवाली क्षेत्र में व्यापक स्तर पर साफ-सफाई की गई और सार्वजनिक स्थानों को कचरा मुक्त बनाने पर जोर दिया गया। इस अभियान में स्थानीय महिला मंडल रिवाली, नव युवक मंडल शमाथाला और लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण-I के साइट कार्यालय बिथल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। स्वच्छता अभियान के दौरान क्षेत्र में बिखरे प्लास्टिक, कागज और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित कर अलग-अलग किया गया। इसके बाद कचरे के उचित एवं वैज्ञानिक प्रबंधन और निस्तारण की प्रक्रिया अपनाई गई। लूहरी परियोजना प्रमुख जसवंत सिंह कपूर ने कहा कि स्वच्छता को केवल विशेष अभियानों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी है।
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लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण-I ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत शमाथाला पंचायत के रिवाली क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। रिवाली क्षेत्र में व्यापक स्तर पर साफ-सफाई की गई और सार्वजनिक स्थानों को कचरा मुक्त बनाने पर जोर दिया गया। इस अभियान में स्थानीय महिला मंडल रिवाली, नव युवक मंडल शमाथाला और लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण-I के साइट कार्यालय बिथल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। स्वच्छता अभियान के दौरान क्षेत्र में बिखरे प्लास्टिक, कागज और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित कर अलग-अलग किया गया। इसके बाद कचरे के उचित एवं वैज्ञानिक प्रबंधन और निस्तारण की प्रक्रिया अपनाई गई। लूहरी परियोजना प्रमुख जसवंत सिंह कपूर ने कहा कि स्वच्छता को केवल विशेष अभियानों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी है।