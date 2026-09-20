Rampur Bushahar News: डॉ. रोहित भोटा हिमाचल कांग्रेस के राज्य अनुसंधान समन्वयक नियुक्त

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चौपाल विधानसभा क्षेत्र की खगना पंचायत के डॉ. रोहित भोटा को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसंधान विभाग में राज्य अनुसंधान समन्वयक बनाया गया है। यह नियुक्ति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के टैलेंट हंट कार्यक्रम के तहत हुई है। डॉ. भोटा कांग्रेस के हाल ही में पुनर्गठित मीडिया एवं प्रचार विभाग की टीम में शामिल हैं। इस टीम में उनके साथ 11 अन्य अनुसंधान समन्वयक भी हैं। डॉ. भोटा ने इस नियुक्ति को गर्व और कृतज्ञता का क्षण बताया। उन्होंने इसे एक बड़ी जिम्मेदारी भी कहा। उन्होंने बताया कि कॉलेज के समय से ही वह एनएसयूआई से जुड़े रहे। इसके बाद उन्हें चंडीगढ़ युवा कांग्रेस के सोशल मीडिया समन्वयक की जिम्मेदारी भी मिली। डॉ. भोटा ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार का आभार जताया। उन्होंने पार्टी नेतृत्व को भी धन्यवाद दिया। डॉ. भोटा ने कहा कि यह पद संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर काम करने का अवसर है। वह जनहित से जुड़े विषयों पर भी काम करेंगे। वह शोध और तथ्यों के आधार पर जनता के मुद्दों को सामने रखेंगे। उनका लक्ष्य संगठन को वैचारिक और नीतिगत स्तर पर मजबूती देना है।