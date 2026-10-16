{"_id":"6ad2243095a97feae1020695","slug":"kungsh-karana-lift-irrigation-scheme-remains-in-limbo-for-four-years-rampur-hp-news-c-178-1-ram1004-172596-2026-10-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rampur Bushahar News: योजना पर अनदेखी का पानी, खेत बंजर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Rampur Bushahar News: योजना पर अनदेखी का पानी, खेत बंजर

शिमला ब्यूरो

Updated Fri, 16 Oct 2026 11:47 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 11:47 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

