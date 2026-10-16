फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Four students from PM SHRI School Rampur will showcase their talent at a national-level competition

Rampur Bushahar News: पीएमश्री स्कूल रामपुर की चार छात्राएं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दिखाएंगी हुनर

Fri, 16 Oct 2026 11:22 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:22 PM IST
विज्ञापन
रामपुर बुशहर।
विज्ञापन

पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुर के खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में चैंपियन बने खिलाड़ियों का शुक्रवार को स्कूल पहुंचने पर स्वागत किया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य यशपाल ठाकुर सहित डॉ. एसएस टेगोर, कृष्णा नेगी और शिखा लखटू ने खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनकी उपलब्धि पर खुशी जताई। छात्राओं ने अंडर-19 राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में स्कूल का नाम रोशन किया। सृष्टि सिंह और राशु बेशटू ने बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक, सरगम ने बॉक्सिंग में रजत पदक, तनु ने वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक, अंकिता और आराध्या ने वुशू में स्वर्ण पदक हासिल किया है। साथ ही बॉक्सिंग में ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। प्रधानाचार्य यशपाल ठाकुर ने कहा कि खिलाड़ियों ने चयन प्रक्रिया के पहले दिन से लेकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के अंतिम चरण तक अनुशासन और कड़ी मेहनत का परिचय दिया। अब पीएमश्री स्कूल रामपुर की चार छात्राएं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हुनर दिखाएंगी। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय स्कूल के डीपी चंद्र बदरेल और पीटी सीता कायथ को बधाई दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed