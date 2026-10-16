Rampur Bushahar News: जुब्बल के किसानों को दिया प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:32 PM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:32 PM IST
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रोहड़ू। कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) रोहड़ू ने आत्मा शिमला के सहयोग से जुब्बल खंड के 125 किसानों के लिए प्राकृतिक खेती पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में किसानों को प्राकृतिक खेती की विभिन्न विधियों, मृदा स्वास्थ्य सुधारने, फसलों को रोगों एवं कीटों से बचाने और खेती की लागत कम करने के उपायों की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान कृषि वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक खेती के प्रमुख आधार बीजामृत, जीवामृत, आच्छादन और वापसा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इन विधियों को अपनाने से मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ाने, लाभकारी सूक्ष्मजीवों की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और मृदा उर्वरता में सुधार करने में मदद मिलती है। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर उषा शर्मा ने किसानों बागवानो को जड़ सड़न और तना गलन जैसे मृदाजनित रोगों के प्रबंधन के बारे में भी जानकारी दी गई।
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