फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Explain the benefits of natural farming to women

Rampur Bushahar News: महिलाओं को बताए प्राकृतिक खेती के फायदे

Fri, 16 Oct 2026 11:28 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:28 PM IST
विज्ञापन
Explain the benefits of natural farming to women
लालसा में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान उप​स्थित महिलाएं और विभाग के अ​धिकारी। स्रोत : जाग
डंसा (रामपुर बुशहर)।
विज्ञापन

लालसा पंचायत में ग्रामीण महिला अंतरराष्ट्रीय दिवस पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत प्रधान संगीता ने की। कृषि विभाग से खंड तकनीकी प्रबंधक विजय कुमार और सहायक खंड तकनीकी प्रबंधक शिवम वालिया ने महिलाओं को प्राकृतिक खेती के फायदों के बारे जागरूक किया। पशुपालन विभाग से वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनिल शर्मा और डॉ. छवि ने पशुपालन संबंधी जानकारी साझा की। विशेषज्ञों ने महिलाओं को रासायनिक खादों और कीटनाशकों का इस्तेमाल कम कर प्राकृतिक तरीके से खेती करने के लिए प्रेरित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed