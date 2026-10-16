Rampur Bushahar News: महिलाओं को बताए प्राकृतिक खेती के फायदे

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लालसा पंचायत में ग्रामीण महिला अंतरराष्ट्रीय दिवस पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत प्रधान संगीता ने की। कृषि विभाग से खंड तकनीकी प्रबंधक विजय कुमार और सहायक खंड तकनीकी प्रबंधक शिवम वालिया ने महिलाओं को प्राकृतिक खेती के फायदों के बारे जागरूक किया। पशुपालन विभाग से वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनिल शर्मा और डॉ. छवि ने पशुपालन संबंधी जानकारी साझा की। विशेषज्ञों ने महिलाओं को रासायनिक खादों और कीटनाशकों का इस्तेमाल कम कर प्राकृतिक तरीके से खेती करने के लिए प्रेरित किया।