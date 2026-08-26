Rampur Bushahar News: ब्रह्माकुमारी बहनों ने एसडीएम व अधिकारियों को बांधी राखी
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:15 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:15 PM IST
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रामपुर बुशहर।
रामपुर में ब्रह्माकुमारी बहनों ने एसडीएम हर्ष अमरेंद्र सिंह और अधिकारियों को राखी बांधी। ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहन बीके कृष्णा और बहन बीके प्रेरणा ने एसडीएम, तहसीलदार योगेश कुमार, डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को राखी बांधी। ब्रह्माकुमारी बहनों ने कलाई पर राखी बांधकर और तिलक लगाकर सभी को पवित्रता, सद्भाव और आत्मिक सुरक्षा का संदेश दिया। बहन बीके कृष्णा ने बताया कि यह पर्व 28 अगस्त तक मनाया जाएगा। 28 अगस्त को आईटीबीपी सराहन में जवानों को रक्षासूत्र बांधा जाएगा।
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रामपुर में ब्रह्माकुमारी बहनों ने एसडीएम हर्ष अमरेंद्र सिंह और अधिकारियों को राखी बांधी। ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहन बीके कृष्णा और बहन बीके प्रेरणा ने एसडीएम, तहसीलदार योगेश कुमार, डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को राखी बांधी। ब्रह्माकुमारी बहनों ने कलाई पर राखी बांधकर और तिलक लगाकर सभी को पवित्रता, सद्भाव और आत्मिक सुरक्षा का संदेश दिया। बहन बीके कृष्णा ने बताया कि यह पर्व 28 अगस्त तक मनाया जाएगा। 28 अगस्त को आईटीबीपी सराहन में जवानों को रक्षासूत्र बांधा जाएगा।