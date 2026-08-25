Rampur Bushahar News: सांगला वैली की समस्याओं को लेकर भाजपा ने निकाली जन आक्रोश रैली

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संवाद न्यूज एजेंसी

सांगला (किन्नौर)।

सांगला वैली की समस्याओं को लेकर मंगलवार को भाजपा नेता सूरत नेगी की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। यह रोष रैली प्रमुख पर्यटन स्थल सांगला के मुख्य बाजार से होते हुए हनुमान मंदिर और यहां से वापस कला मंच तक निकाली गई। रैली को संबोधित करते हुए पूर्व वन विकास निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के साढ़े तीन वर्षों के कार्यकाल में किन्नौर में विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। सांगला में डेढ़ माह से क्षतिग्रस्त पुल को दुरुस्त नहीं किया गया है। इस पुल के नीचे न तो पक्की दीवार लग पाई है और न ही पुल का निर्माण कार्य शुरू हो पाया है। भाजपा ने मांग की है कि सेब बहुल क्षेत्र सांगला में सेब सीजन से पहले क्षतिग्रस्त पुल के नीचे पक्की कंक्रीट दीवार लगाई जाए और पुल का निर्माण पूरा किया जाए। इसके अलावा पानपो कंडे के लिए निर्माणाधीन सड़क के निर्माण कार्यों को शीघ्र शुरू करने की भी मांग उठाई। साथ ही रूतरंग से वाया सांगला सड़क को जल्द बहाल करने और कड़छम-सापनी सड़क की हालत को दुरुस्त करने और ठप पड़े विकास कार्यों को गति देने की मांग की गई। भाजपा ने चेताया कि यदि समस्याओं का जल्द निवारण नहीं हुआ, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भीष्म सिंह नेगी, डॉ. जगत नेगी, जिला उपाध्यक्ष एवं प्रधान सांगला प्रविंद्र सिंह नेगी, जिला परिषद सदस्य वंदना नेगी, आराधना नेगी, मंडल महामंत्री चंद्र भगत नेगी, भूपेश नेगी, सरोज नेगी, देवसांकी नेगी, अभिनव नेगी, सिद्धार्थ नेगी, शशिकला नेगी, हितेश पुजारी, सुरेंद्र नेगी, सत्यादेव नेगी सहित अन्य मौजूद रहे।