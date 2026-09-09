Rampur Bushahar News: विद्यार्थियों को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की जानकारी दी

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संवाद न्यूज एजेंसी

चौपाल (रोहड़ू)। राजकीय महाविद्यालय चौपाल में कानूनी साक्षरता और निशुल्क विधिक सहायता विषय पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अधिवक्ता मनोज गाजटा मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। पैरा लीगल वॉलंटियर विपिन कुमार ने भी विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मनोज गाजटा ने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा) की भूमिका और उसके प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने भारत के सांविधानिक अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। अधिवक्ता गाजटा ने महिलाओं, बच्चों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए उपलब्ध निशुल्क कानूनी सहायता सेवाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन सेवाओं का लाभ कैसे उठाया जा सकता है। यह कार्यक्रम छात्रों के लिए कानूनी जागरूकता बढ़ाने में सहायक रहा। पैरा लीगल वॉलंटियर विपिन कुमार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों तक कानूनी सहायता और जानकारी पहुंचाने में पैरा लीगल वॉलंटियर की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में सक्रिय भूमिका निभाएं। कार्यक्रम के अंत में एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने विभिन्न कानूनी विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे। वक्ताओं ने छात्रों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें उपलब्ध विधिक सहायता और संबंधित संस्थाओं की जानकारी दी।

राजकीय महाविद्यालय चौपाल में कानूनी साक्षरता और निशुल्क विधिक सहायता पर जागरूकता कार्यक्रम